По расписанию поезд должен отправляется от станции в 9ч.55 мин.В какое время он отошёл от станции если его отправление было задержано на 20 минут помогите

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По расписанию поезд должен отправляется от станции в 9ч.55 мин.В какое время он отошёл от станции если его отправление было задержано на 20 минут помогите
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