По типу жилкования листьев можно определить принадлежность растения к: а)виду; б)классу; в)царству. Спасибо заранее! Очень срочно!!!

Биология
По типу жилкования листьев можно определить принадлежность растения к: а)виду; б)классу; в)царству. Спасибо заранее! Очень срочно!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Б) к классу потому что есть три класса жилкования. Удачи!
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