По типу жилкования листьев можно определить принадлежность растения к: а)виду; б)классу; в)царству. Спасибо заранее! Очень срочно!!!

Биология

По типу жилкования листьев можно определить принадлежность растения к: а)виду; б)классу; в)царству. Спасибо заранее! Очень срочно!!!

Автор: Гость