По типу жилкования листьев можно определить принадлежность растения к: а)виду; б)классу; в)царству. Спасибо заранее! Очень срочно!!!
Биология
По типу жилкования листьев можно определить принадлежность растения к: а)виду; б)классу; в)царству. Спасибо заранее! Очень срочно!!!
Ответ(ы):
Гость:
Б) к классу потому что есть три класса жилкования. Удачи!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
При каком значении х квадратный трехчлен х^2+10х+32 принимает наимаеньшее значение?Найдите это значение. ПОЖАЛУЙСТАААА ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ НАДО,Я ВАС ПР...
Другие предметы