По вертикальному столбу высотой 6 метров ползет улитка За день она поднимается на 4 метра а за ночь опускается на 3 метров через сколько дней улитка доберется до вершины столба

Математика
По вертикальному столбу высотой 6 метров ползет улитка За день она поднимается на 4 метра а за ночь опускается на 3 метров через сколько дней улитка доберется до вершины столба
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Ответ(ы):
Гость:
6:(4-3)=6(дн.)-потребуется улитке
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