По вертикальному столбу высотой 6 метров ползет улитка За день она поднимается на 4 метра а за ночь опускается на 3 метров через сколько дней улитка доберется до вершины столба

Математика

По вертикальному столбу высотой 6 метров ползет улитка За день она поднимается на 4 метра а за ночь опускается на 3 метров через сколько дней улитка доберется до вершины столба

Автор: Гость