Решите уравнение |х|-3,1=4,4 |х|-0,4=-0,29 |х|-6=-9 15-|х|=-2 |х+2,5|=1
Математика
Решите уравнение |х|-3,1=4,4 |х|-0,4=-0,29 |х|-6=-9 15-|х|=-2 |х+2,5|=1
Ответ(ы):
Гость:
7,5. 0,6274474747447494
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