4/5:3/5=1/3:1/4 верна ли пропорция?

Математика
4/5:3/5=1/3:1/4 верна ли пропорция?
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Ответ(ы):
Гость:
Пропорция верна, потому что оба ответа равны  ответ:4/3
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