4/5:3/5=1/3:1/4 верна ли пропорция?
Математика
4/5:3/5=1/3:1/4 верна ли пропорция?
Ответ(ы):
Гость:
Пропорция верна, потому что оба ответа равны ответ:4/3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Два поезда вышли на встречу друг другу. первый поезд едет со скоростью 110км/ч, а второй едет со скоростью 140 км/ч и выехал он на 30 мин позже. Ра...
Русский язык
Как дымкой даль полей з...крыв на (пол) часа прошёл вн...запный дождь к...сыми полосам?? - и снова гл...боко с...неют н...беса над осв...жё...ыми л...