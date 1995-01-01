Каким бардам и где в Москве поставлены эти памятники?объясни ,почему именно там?
Музыка
Каким бардам и где в Москве поставлены эти памятники?объясни ,почему именно там?
Ответ(ы):
Гость:
Памятник Булату Окуджаве на Арбате открыт 8 мая 2002 года. Скульптурная композиция высотой 2,5 метра представляет собой дворик - место, где прошло детство поэта. Памятник В. Высоцкому на Страстном бульваре был открыт 25 июля 1995 года . Установили памятник в сквере перед площадью Петровские Ворота, опровергнув таким образом известные строки из его песни: И хотя во все светлое верил, Например, в наш "Совейский" народ, Не поставят мне памятник в сквере, Где-нибудь у Петровских ворот!
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