Какие литературные произведения сочиняли и читали в век барокко

История
Какие литературные произведения сочиняли и читали в век барокко
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Гость:
В век барокко в основном читали произведения таких писателей как Александр Петрович Сумароков, Тредиаковский Василий Кириллович.
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