Дано два цилиндра объем первого равен 70 у второго цилиндра высота в 3 раза больше а радиус основания в 2 раза меньше чем у первого найдите объем второго цилиндра

Математика

Дано два цилиндра объем первого равен 70 у второго цилиндра высота в 3 раза больше а радиус основания в 2 раза меньше чем у первого найдите объем второго цилиндра

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