Реши уравнения с коментированием и сделай проверку. 2358+z=20072
Математика
Реши уравнения с коментированием и сделай проверку. 2358+z=20072
Ответ(ы):
Гость:
2358 + z = 20072, z = 20072 - 2358, z = 17714. Проверка: 2358 + 17714 = 20072. Ответ: z = 17714
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