Реши уравнения с коментированием и сделай проверку. 2358+z=20072

Математика
Реши уравнения с коментированием и сделай проверку. 2358+z=20072
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2358 + z = 20072, z =  20072 - 2358, z = 17714. Проверка: 2358 + 17714 = 20072. Ответ:  z = 17714
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Музыка
Сочинение для хора .солистов-вокалистов. оркестра которое в католической исполня??тся как траурная заупокойная месса
Ответить
Обществознание
Помогите написать сочинение на тему моё хорошое дело
Ответить
Математика
Площадь закрашеного квадрата 4. Нарисуйте квадрат у которова стороны втпое длинее чем у первого
Ответить
Русский язык
Настали весенние дни.В желто-коричневой прошлогодней траве проглядывают ярко-зеленые стебельки.Раскрываются почки на белоствольной берёзе.Кроны веч...
Ответить
Другие предметы
Почему при установке замков зазор между крепежной пластиной корпуса и запорной п??анкой должен быть как можно меньше. Срочно надо до сегодня за ран...
Ответить