Площадь закрашеного квадрата 4. Нарисуйте квадрат у которова стороны втпое длинее чем у первого

Математика
Площадь закрашеного квадрата 4. Нарисуйте квадрат у которова стороны втпое длинее чем у первого
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Автор: Гость
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Гость:
4×3=12 площадь квадрата
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