Помогите пожалуйста! просклоняйте слово травку,лавку,берлоге,ноги плииииз!!!;(

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Помогите пожалуйста! просклоняйте слово травку,лавку,берлоге,ноги плииииз!!!;(
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
И.П:травка,лавка,берлога,ноги Р.П:травки,лавки,берлоги,ног Д.П:травке,лавке,берлоге,ногам В.П:травку,лавку,берлогу,ноги Т.П:травкой,лавкой,берлогой,ногами П.П:о травке, о лавке, о берлоге, о ногах Вроде так...
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