Сделать утверждение вопросом They have three horses.

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Сделать утверждение вопросом They have three horses.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Do they have three horses?
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