Сделать утверждение вопросом They have three horses.
Английский язык
Сделать утверждение вопросом They have three horses.
Ответ(ы):
Гость:
Do they have three horses?
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Проверьте, правильно я решила или нет! Запишите ответ на вопрос задачи в виде выр??жения: а) килограмм картофеля стоил a рублей, а килограмм лу...
Математика
Найди в таблице следуюшие произведения 3*8,5*7,6*6,4*9,7*4,10*3, в каких сточках или столбца?? стоят только четные числа запеши с помошью таблицы п...
Немецкий язык