Проверьте, правильно я решила или нет! Запишите ответ на вопрос задачи в виде выр??жения: а) килограмм картофеля стоил a рублей, а килограмм лука- b рублей. Сколько стоят 3 кг картофеля и 2 кг лука? a*3+b*2 б) У Миши в колле...

Математика
Проверьте, правильно я решила или нет! Запишите ответ на вопрос задачи в виде выр??жения: а) килограмм картофеля стоил a рублей, а килограмм лука- b рублей. Сколько стоят 3 кг картофеля и 2 кг лука? a*3+b*2 б) У Миши в коллекции было а марок. Он отдал другу b марок, а себе купил ещё c марок.Сколько марок стало у Миши? a-b+с Правильно?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3 * а  = 3 а рублей стоит картофель 2 * b = 2b стоит лук 3a + 2 b - стоят вместе б) а - b + c  - стало у Миши
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