Проверьте, правильно я решила или нет! Запишите ответ на вопрос задачи в виде выр??жения: а) килограмм картофеля стоил a рублей, а килограмм лука- b рублей. Сколько стоят 3 кг картофеля и 2 кг лука? a*3+b*2 б) У Миши в колле...

Математика

Проверьте, правильно я решила или нет! Запишите ответ на вопрос задачи в виде выр??жения: а) килограмм картофеля стоил a рублей, а килограмм лука- b рублей. Сколько стоят 3 кг картофеля и 2 кг лука? a*3+b*2 б) У Миши в коллекции было а марок. Он отдал другу b марок, а себе купил ещё c марок.Сколько марок стало у Миши? a-b+с Правильно?

Автор: Гость