Решите пожалуйста срочное
Математика
Решите пожалуйста срочное
Ответ(ы):
Гость:
А) -4х-8×(9-2х)=-4х-72+16х=12х-72=12×(х-6) б)1/3×(12-21у)+3у=4-7у+3у=4-4у=4×(1-4у) в)6×(3x-2)+4×(5x-1)=18х-12+20х-4=38х-16=2×(19х-8) г)-7×(3-4с)+14×(5+2с)=-21+28с+70+28с=56с+49=7×(8с+7) д)-6×(8а-2b)+(3a-7b)×(-0.2)=-48a+12b-0.6a+1.4b=13.4b-48.6a е)3×(21х-у)-28×(2х-3у)=63х-3у-56х+25у=22у+7х ж)4×(8t+7)-16×(2t-3)=32t+28-32t+48=76 з)7×(4х-3)+(8-5х)=28х-21+8-5х=23х-13
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