Меркин "пересолил" как вы думаете ,над чем автор иронизирует ,над чем смеётся ,а в к??ком случае ему не до смеха?

Гость: Гость:

1. Ирония в том, что Меркин(Мерить, Измерять, то беж точно) - Пересолил 2. Смеётся на этим происшествием то беж смешно, пересолили же...*) 3. Не до смеха, потому что он пересолил суп( к примеру), а значит они не поужинают...*)