Меркин "пересолил" как вы думаете ,над чем автор иронизирует ,над чем смеётся ,а в к??ком случае ему не до смеха?

Литература
Меркин "пересолил" как вы думаете ,над чем автор иронизирует ,над чем смеётся ,а в к??ком случае ему не до смеха?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. Ирония в том, что Меркин(Мерить, Измерять, то беж точно) - Пересолил 2. Смеётся на этим происшествием то беж смешно, пересолили же...*) 3. Не до смеха, потому что он пересолил суп( к примеру), а значит они не поужинают...*) 
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