5класс Выполните умножение 1) 123 умножить на 0,15 2) 0,925 умножить на 48 3) 520 умножить на 8,34. 4) 160 умножить на 8,95

Математика
5класс Выполните умножение 1) 123 умножить на 0,15 2) 0,925 умножить на 48 3) 520 умножить на 8,34. 4) 160 умножить на 8,95
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Гость:
1) 18.45 2)44.4 3)4336.8 4)1432
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