5класс Выполните умножение 1) 123 умножить на 0,15 2) 0,925 умножить на 48 3) 520 умножить на 8,34. 4) 160 умножить на 8,95
Математика
5класс Выполните умножение 1) 123 умножить на 0,15 2) 0,925 умножить на 48 3) 520 умножить на 8,34. 4) 160 умножить на 8,95
Ответ(ы):
Гость:
1) 18.45 2)44.4 3)4336.8 4)1432
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Литература
Меркин "пересолил" как вы думаете ,над чем автор иронизирует ,над чем смеётся ,а в к??ком случае ему не до смеха?
Математика
Дано два цилиндра объем первого равен 70 у второго цилиндра высота в 3 раза больше а радиус основания в 2 раза меньше чем у первого найдите объем в...
Українська мова