Как дымкой даль полей з...крыв на (пол) часа прошёл вн...запный дождь к...сыми полосам?? - и снова гл...боко с...неют н...беса над осв...жё...ыми лесами. надо найти деепричастие и расставить знаки препинания.
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Как дымкой даль полей з...крыв на (пол) часа прошёл вн...запный дождь к...сыми полосам?? - и снова гл...боко с...неют н...беса над осв...жё...ыми лесами. надо найти деепричастие и расставить знаки препинания.
Ответ(ы):
Гость:
Как дымкой даль полей закрыв на полчаса,прошел внезапный дождь косыми полосами - и снова глубоко синеют небеса над освеженными лесами Как дымкой даль полей закрыв на полчаса - это обособленное обстоятельство,выраженное деепричастным оборотом
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