Разложите на множители : x^2y+xy^2-2-x-y+2xy
Алгебра
Разложите на множители : x^2y+xy^2-2-x-y+2xy
Ответ(ы):
Гость:
Ху(Х+у+2)-(Х+у+2)=(Х+у+2)(ХУ-1)
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