Два поезда вышли на встречу друг другу. первый поезд едет со скоростью 110км/ч, а второй едет со скоростью 140 км/ч и выехал он на 30 мин позже. Расстояние между поездами 750 км. Через какое время они встретятся?
Математика
Два поезда вышли на встречу друг другу. первый поезд едет со скоростью 110км/ч, а второй едет со скоростью 140 км/ч и выехал он на 30 мин позже. Расстояние между поездами 750 км. Через какое время они встретятся?
Ответ(ы):
Гость:
110 + 140 = 250 750 : 250 = 3 часа 3 + 30 мин. = 3 ч 30 м Ответ: через 3 часа 30 минут встретятся.
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