Два поезда вышли на встречу друг другу. первый поезд едет со скоростью 110км/ч, а второй едет со скоростью 140 км/ч и выехал он на 30 мин позже. Расстояние между поездами 750 км. Через какое время они встретятся?

Математика

Два поезда вышли на встречу друг другу. первый поезд едет со скоростью 110км/ч, а второй едет со скоростью 140 км/ч и выехал он на 30 мин позже. Расстояние между поездами 750 км. Через какое время они встретятся?

Автор: Гость