По вертикальному столбу высотой девять метров движется улитка .за день она поднимается на четыре метра ,за ночь опускается на три метра .сколько дней потребуется ,чтобы добраться до вершины

Гость: Гость:

В последний день улитка только поднимется, ей не требуется спускаться уже вниз. Поэтому 9-4= 5 (м) надо проползти улитке перед последним днем Если улитка наверх поднимается 4 м, а опускается на 3 метра, то в сутки она проползает только 1 метр 4-3=1м. 5 необходимых метров она проползет, соответственно, за 5 дней 5:1=5 дней. Прибавим тот самый последний день, когда она только поднимается, но уже не спускается,получается 5+1=6 дней требуется улитке, чтобы подняться на вершину столба