По вертикальному столбу высотой девять метров движется улитка .за день она поднимается на четыре метра ,за ночь опускается на три метра .сколько дней потребуется ,чтобы добраться до вершины
Математика
По вертикальному столбу высотой девять метров движется улитка .за день она поднимается на четыре метра ,за ночь опускается на три метра .сколько дней потребуется ,чтобы добраться до вершины
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В последний день улитка только поднимется, ей не требуется спускаться уже вниз. Поэтому 9-4= 5 (м) надо проползти улитке перед последним днем Если улитка наверх поднимается 4 м, а опускается на 3 метра, то в сутки она проползает только 1 метр 4-3=1м. 5 необходимых метров она проползет, соответственно, за 5 дней 5:1=5 дней. Прибавим тот самый последний день, когда она только поднимается, но уже не спускается,получается 5+1=6 дней требуется улитке, чтобы подняться на вершину столба
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