По заданому значению функций найдите соответствеющее значение аргумента x. Значе??ие функции: f(x)=-1/2x+6=3 1/2

Математика
По заданому значению функций найдите соответствеющее значение аргумента x. Значе??ие функции: f(x)=-1/2x+6=3 1/2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-1/2x+6=3 1/2 -0,5х=3,5-6 х=2,5/0,5=5
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