Побывайте в краеведческом музее познакомиться раздела полезных ископаемых

Окружающий мир
Побывайте в краеведческом музее познакомиться раздела полезных ископаемых
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В краеведческом музее я узнал(а), что обсидиан - вулканическое стекло - настолько твердый, что использовался в древности для хирургических операций. Самый популярный минерал среди людей - соль. В России драгоценные камни добываются в  основном на Урале.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Какой из этих предлогов не совпадает с глагольной приставкой- в; к; о; с или у ?
Ответить
Математика
Тройка лошадей проскакала 90 км
Ответить
Математика
Посадили 20 тополей и еще несколько кленов.Всего посадили 30 деревьев.Сколько посадили кленов?
Ответить
Математика
Помогите решить уровнение(97+75):(60+5х)×3=336
Ответить
Русский язык
Выполните синтаксический разбор предложений. И тут все услышали пронзительное «мяу – мяу»! На тарелке лежали три апельсина. К ним добавили еще ...
Ответить