Побывайте в краеведческом музее познакомиться раздела полезных ископаемых
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Побывайте в краеведческом музее познакомиться раздела полезных ископаемых
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В краеведческом музее я узнал(а), что обсидиан - вулканическое стекло - настолько твердый, что использовался в древности для хирургических операций. Самый популярный минерал среди людей - соль. В России драгоценные камни добываются в основном на Урале.
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