Почему Борис и Глеб попали в лику святых? Древнерусская Русь

История
Почему Борис и Глеб попали в лику святых? Древнерусская Русь
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лика святых?) Борис и Глеб причислены к лику святых (первые святые) за кротость и смирение)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Преобразуйте в многочлен. 1)(5-b)(5+b)-2b(b-3) 2) -5y(y+3)+(y-4)^2 3) 3(x-2)^2-3x^2
Ответить
Математика
Периметр равностороннего треугольника равняется 13,74 м. найдите сторону треугольника; ответ округлить до десятых.
Ответить
Математика
Помогите решить 419 (1)
Ответить
Английский язык
Задайте вопрос к подлежащему — Kate lives in London. — Who lives in London? 1. — Jane goes to the zoo on Sunday. — to the zoo on Sunday? ...
Ответить
Математика
Вычисли только те суммы,в которых одно слагаемое на 10 больше второго.37+23 .25+15.13+23.5+16.
Ответить