Почему Борис и Глеб попали в лику святых? Древнерусская Русь
История
Почему Борис и Глеб попали в лику святых? Древнерусская Русь
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лика святых?) Борис и Глеб причислены к лику святых (первые святые) за кротость и смирение)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Математика
Периметр равностороннего треугольника равняется 13,74 м. найдите сторону треугольника; ответ округлить до десятых.
Математика
Английский язык
Задайте вопрос к подлежащему — Kate lives in London. — Who lives in London? 1. — Jane goes to the zoo on Sunday. — to the zoo on Sunday? ...