Вычисли только те суммы,в которых одно слагаемое на 10 больше второго.37+23 .25+15.13+23.5+16.

Математика
Вычисли только те суммы,в которых одно слагаемое на 10 больше второго.37+23 .25+15.13+23.5+16.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25 + 15 = 40, 13 + 23 = 36, 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Complete the sentences with the proper form of the adjectives 1. In summer the days are ----than in winter. ( short ) 2. Jack is ----- than To...
Ответить
Математика
Начерти прямоугольник со сторонами 6см и 4см вычисли его пиримтр сколько клеток состовляет площадь этого прямоугольника сколько это квадратных сант...
Ответить
Русский язык
Подчеокни окончания имён прилагательных мужского рода запиши свои примеры
Ответить
Русский язык
Проскланять по падежам. Подруга,волк ,брошь.
Ответить
Русский язык
Цкожи словосочитания в котором имя прилогательное стоит в ед.ч С веселыми песнями От сильного тумана к верным друзьям
Ответить