Вычисли только те суммы,в которых одно слагаемое на 10 больше второго.37+23 .25+15.13+23.5+16.
Математика
Вычисли только те суммы,в которых одно слагаемое на 10 больше второго.37+23 .25+15.13+23.5+16.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
25 + 15 = 40, 13 + 23 = 36,
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