Вычисли только те суммы,в которых одно слагаемое на 10 больше второго.37+23 .25+15.13+23.5+16.

Математика

Вычисли только те суммы,в которых одно слагаемое на 10 больше второго.37+23 .25+15.13+23.5+16.

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