Цкожи словосочитания в котором имя прилогательное стоит в ед.ч С веселыми песнями От сильного тумана к верным друзьям

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Цкожи словосочитания в котором имя прилогательное стоит в ед.ч С веселыми песнями От сильного тумана к верным друзьям

Автор: Гость