Цкожи словосочитания в котором имя прилогательное стоит в ед.ч С веселыми песнями От сильного тумана к верным друзьям
Русский язык
Цкожи словосочитания в котором имя прилогательное стоит в ед.ч С веселыми песнями От сильного тумана к верным друзьям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От сильного тумана(сильного ед.число)
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