Цкожи словосочитания в котором имя прилогательное стоит в ед.ч С веселыми песнями От сильного тумана к верным друзьям

Русский язык
Цкожи словосочитания в котором имя прилогательное стоит в ед.ч С веселыми песнями От сильного тумана к верным друзьям
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От сильного тумана(сильного ед.число)
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