Только где вычисли))))

Математика
Только где вычисли))))
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
   38    *26     228 +76    988 - ответ И так далее с остальными, отвечу на следующие кратко 52*17=884 36*23=828 42*19=798
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