На складе ?велосипедов.среди них женских велосипедов ?,а мужских -в 3 раза больше,а ??стальные велосипеды детские. Сколько детских велосипедов на складе? Дополни условия и реши задачу.

Математика

На складе ?велосипедов.среди них женских велосипедов ?,а мужских -в 3 раза больше,а ??стальные велосипеды детские. Сколько детских велосипедов на складе? Дополни условия и реши задачу.

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