На складе ?велосипедов.среди них женских велосипедов ?,а мужских -в 3 раза больше,а ??стальные велосипеды детские. Сколько детских велосипедов на складе? Дополни условия и реши задачу.

Математика
На складе ?велосипедов.среди них женских велосипедов ?,а мужских -в 3 раза больше,а ??стальные велосипеды детские. Сколько детских велосипедов на складе? Дополни условия и реши задачу.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 30 велосипедов. жен.=5, мужс в 3 раза больше , остал. детские. муж. вел 5*3=15. 15муж+5жен=20. 30-20=10 детс велос
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Номер 615, тема диление дробей. Помогите пожалуйста. Если можно напишите на листочк?? и пришлите. Если нет приму любой ответ лижбы правельный
Ответить
География
А Нидерланды это точно Европа?
Ответить
Математика
(4x^3)' продолжить формулу
Ответить
Математика
1 пример ( как раставить действия? )
Ответить
Химия
Какие из приведённых веществ H2CO3 CrCl3 CuO Al(OH)3 реагирует с NaOH напишите название реакц??й
Ответить