На складе ?велосипедов.среди них женских велосипедов ?,а мужских -в 3 раза больше,а ??стальные велосипеды детские. Сколько детских велосипедов на складе? Дополни условия и реши задачу.
Математика
На складе ?велосипедов.среди них женских велосипедов ?,а мужских -в 3 раза больше,а ??стальные велосипеды детские. Сколько детских велосипедов на складе? Дополни условия и реши задачу.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего 30 велосипедов. жен.=5, мужс в 3 раза больше , остал. детские. муж. вел 5*3=15. 15муж+5жен=20. 30-20=10 детс велос
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