Переведите (качественно) предложения на английский, они представлены ниже! Я дол??ен был спросить разрешения? Тебе следует снять обувь прежде чем войти в дом. Ты не должен спрашивать разрешения, если хочешь бери. Они спорил...

Английский язык

Переведите (качественно) предложения на английский, они представлены ниже! Я дол??ен был спросить разрешения? Тебе следует снять обувь прежде чем войти в дом. Ты не должен спрашивать разрешения, если хочешь бери. Они спорили весь вечер вчера. У нее была возможность поехать за границу, но она ее упустила.

Автор: Гость