Переведите (качественно) предложения на английский, они представлены ниже! Я дол??ен был спросить разрешения? Тебе следует снять обувь прежде чем войти в дом. Ты не должен спрашивать разрешения, если хочешь бери. Они спорил...
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Переведите (качественно) предложения на английский, они представлены ниже! Я дол??ен был спросить разрешения? Тебе следует снять обувь прежде чем войти в дом. Ты не должен спрашивать разрешения, если хочешь бери. Они спорили весь вечер вчера. У нее была возможность поехать за границу, но она ее упустила.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I had to ask permission? You should take off your shoes before entering the house .You do not have to ask permission if you want to take .They argued all evening yesterday.She had the opportunity to go abroad , but she missed her .
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