Заменить словосочетания возвратными глаголам : Участвовать в соревновнованиях, быть на тренировке, проявлять стремление, испытывать волнение, допускать ошибки, чувствовать радость

Русский язык

Заменить словосочетания возвратными глаголам : Участвовать в соревновнованиях, быть на тренировке, проявлять стремление, испытывать волнение, допускать ошибки, чувствовать радость

Автор: Гость