Заменить словосочетания возвратными глаголам : Участвовать в соревновнованиях, быть на тренировке, проявлять стремление, испытывать волнение, допускать ошибки, чувствовать радость

Русский язык
Заменить словосочетания возвратными глаголам : Участвовать в соревновнованиях, быть на тренировке, проявлять стремление, испытывать волнение, допускать ошибки, чувствовать радость
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Не знаю 2) Заниматься 3) Стремиться 4) Волноваться 5) Допускаться 
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