Составить задачу по решению 3 умножить на 5 равно 15 литров
Математика
Составить задачу по решению 3 умножить на 5 равно 15 литров
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 банки в каждой по 5 литров сколько всего литров?
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