Помогите выпиши из текста предложение по схеме миша с гришей играют в шашки. саш?? и алеша расставляют шахматы. а шалун-котенок им мешает.
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Помогите выпиши из текста предложение по схеме миша с гришей играют в шашки. саш?? и алеша расставляют шахматы. а шалун-котенок им мешает.
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Гость:
Тут просто списать нужно)
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