Лосось за 5 ч проплыл 150 км с какой скоростью плыл
Математика
Лосось за 5 ч проплыл 150 км с какой скоростью плыл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
V=S/t 150/5=30 км/ч ....
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