В каком слове спряталось другое слово? Найди его. уточка, хлев, клёв
Русский язык
В каком слове спряталось другое слово? Найди его. уточка, хлев, клёв
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове Хлев - лев.
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