Скорость первого автомобиля 50 км. ч.,скорость второго автомобиля в 2 раза больше скорости первого автомобиля . Какое расстояние пройдёт каждый за 4 часа. Помогите пожалуйста с пояснением???
Математика
Скорость первого автомобиля 50 км. ч.,скорость второго автомобиля в 2 раза больше скорости первого автомобиля . Какое расстояние пройдёт каждый за 4 часа. Помогите пожалуйста с пояснением???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50*2=100км/ч это скорость второго автомобиля 100*4=400км пройдёт второй автомобиль 50*4=200км пройдёт первый
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