Скорость первого автомобиля 50 км. ч.,скорость второго автомобиля в 2 раза больше скорости первого автомобиля . Какое расстояние пройдёт каждый за 4 часа. Помогите пожалуйста с пояснением???

Математика

Скорость первого автомобиля 50 км. ч.,скорость второго автомобиля в 2 раза больше скорости первого автомобиля . Какое расстояние пройдёт каждый за 4 часа. Помогите пожалуйста с пояснением???

Автор: Гость