Продовжіть текст: Одного ранку хлопчик, який відпочивав в селі у бабусі, вирушив н?? риболовлю............Йому вдалось зловити лише одну рибку................... Випущена в банку з водою риба заговорила людським голосом і попр...

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Продовжіть текст: Одного ранку хлопчик, який відпочивав в селі у бабусі, вирушив н?? риболовлю............Йому вдалось зловити лише одну рибку................... Випущена в банку з водою риба заговорила людським голосом і попросила........................!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Одного ранку хлопчик , який відпочивав в селі у бабусі , вирушив на риболовлю щоб налови їжі на вечерю. Йому вдалося зловити лише одну рибку , але вона хлопчику сподобалась і він вирішив не відбпускати її а щоб вона сктала його другом . Випущенна в банку з водою рибка заговорила людським голосом і попросила допомоготи їй з горем. Цьому хлопчику росповіла що її річку закидали сміттям та її сім'я гине . На наступний день Іванко так звати було хлопчика вирушив до річки та почав прибирати сміття ще й покликав друзів щоб допомогли ! Коли закінчили роботу Іванко випустив рибку вона йому подякувала ! Бабуся дуже гордилась всоїм внуком !
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