Два велосипедиста движутся на встречу друг другу. Скорость одного из них 13 км/ч, а ??корость другого - 14 км/ч. Сейчас между ними 10 км. Какое расстояние будет между ними через 0,3ч?

Математика
Два велосипедиста движутся на встречу друг другу. Скорость одного из них 13 км/ч, а ??корость другого - 14 км/ч. Сейчас между ними 10 км. Какое расстояние будет между ними через 0,3ч?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 13 + 14 = 27 км/ч скорость сближения 2) 27 * 0,3 = 8,1 км проедут за 0,3 часа 3) 10 - 8,1 = 1,9 км будет между ними через 0,3 ч
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