Два велосипедиста движутся на встречу друг другу. Скорость одного из них 13 км/ч, а ??корость другого - 14 км/ч. Сейчас между ними 10 км. Какое расстояние будет между ними через 0,3ч?

Математика

Два велосипедиста движутся на встречу друг другу. Скорость одного из них 13 км/ч, а ??корость другого - 14 км/ч. Сейчас между ними 10 км. Какое расстояние будет между ними через 0,3ч?

Автор: Гость