О чем говорится в повести история крепостного мальчика 2 глава .Отдам 100 баллов
Литература
О чем говорится в повести история крепостного мальчика 2 глава .Отдам 100 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этой повести рассказывается о том, как жили в России сто пятьдесят лет назад. Митя Мышкин — главный герой повести — мальчик, которого продали. Судьба его удивительна и необычайна. Вместе с ним вы побываете у барыни Мавры Ермолаевны, попадете к графу Гущину, познакомитесь с девочкой Дашей, поедете на войну… Впрочем, не будем забегать вперед. Ведь обо всем вы узнаете, прочитав повесть.
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