ДАЮ 20 БАЛЛОВ.Точки А і В-середини сторін KF i FM паралелеограма MNKF відповідно.Виразіть вектор АВ через вектори MN=n i NK=k. Точки А и В-середины сторон KF i FM параллелограмма MNKF соответственно.Выразите вектор АО через в...
Геометрия
ДАЮ 20 БАЛЛОВ.Точки А і В-середини сторін KF i FM паралелеограма MNKF відповідно.Виразіть вектор АВ через вектори MN=n i NK=k. Точки А и В-середины сторон KF i FM параллелограмма MNKF соответственно.Выразите вектор АО через векторы MN=n i NK=k.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Доведем диогональ MK. Т.к. KA=AF, MB=BF, то AB - это средняя линия треугольника MKF, тогда вектор MK=2 вектора AB. По геометрической сумме вектор MK = вектор n + вектор k, тогда вектор AB=-0,5MK=-0,5n-0,5k.(т.к. векторы AB и MK противонаправленные) Ответ: AB=-0,5n-0,5k.
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