Написать сторонников Дмитрия и Мамая (история 6 класс)
История
Написать сторонников Дмитрия и Мамая (история 6 класс)
Ответ(ы) на вопрос:
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Со стороны Руси Дмитрий Донской и благословение Сергия Радонежского. Со стороны Золотой Орды литовский князь Ягайло и рязанский князь Олег.
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