Определите к какой части речи относится главное слово в каждом из данных словосочетаний. Распределите словосочетания по группам в зависимости от того, какой частью речи является главное слово, и запишите из в отдельные колонки....
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Определите к какой части речи относится главное слово в каждом из данных словосочетаний. Распределите словосочетания по группам в зависимости от того, какой частью речи является главное слово, и запишите из в отдельные колонки. Ветка клёна, дремучий лес,мандарины без косточек, рисовать в альбоме, весёлый заяц, пригласить друзей, тепло по-весеннему, посетить музей, увидеться сегодня, недалеко от дома, радостная встреча, пирожок с капустой, довольный отметками, достойный уважения, стихотворение Пушкина, высокий ростом, любить музыку, красный от мороза. Помогите пожалуйста!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первая группа( главное слово сущ.):ветка клёна,дремучий лес,мандарины без косточек,весёлый заяц,радостная встреча,пирожок с капустой,стихотворение Пушкина. Вторая группа (главное слово выражено глаголом):рисовать в альбоме, пригласить друзей, посетить музей,увидеться сегодня, любить музыку. Третья группа( главное слово выражено прилагательным): довольный отметками,достойный уважения,высокий ростом,красный от мороза. Четвёртая группа(главное слово выражено наречием): тепло по-весеннему,недалеко от дома.
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