Доклад на тему экономика родного края москва

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Москва — это крупнейший финансовый центр, где сосредоточены рычаги управления большей частью российской экономики. Именно здесь располагается львиная доля официально зарегистрированных в стране банков, а также сосредоточены головные офисы крупнейших компаний, в том числе и тех, чьи производственные мощи находятся в других регионах Федерации. В структуре экономики Москвы, что характерно и для России в целом, преобладает сектор услуг, включающий в себя сферу торговли, транспорта, гостиничного хозяйства; ресторанные комплексы, развлекательные заведения, здравоохранение, образование, обеспечение безопасности, сделки с недвижимостью в Москве и т. п. Важной составляющей столичной экономики выступает промышленный сектор, представленный отраслями машиностроения, черной и цветной металлургии, полиграфии, легкой, химической, оборонной промышленности.