Отметь заголовок английской сказки: Журавль и цапля, Бременские музыканты,Сказка про трех поросят.

Литература
Отметь заголовок английской сказки: Журавль и цапля, Бременские музыканты,Сказка про трех поросят.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сказка про трех поросят. - эта сказка - английская
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