Мне только номер 3( так как не видно чисел х и у, то просто упростить для дальнейшег?? решения.) Я много не прошу, лишь правильно расписать решение 3 номера(БЕЗ замены х и у) Всё раскладывать по формулам

Алгебра

Мне только номер 3( так как не видно чисел х и у, то просто упростить для дальнейшег?? решения.) Я много не прошу, лишь правильно расписать решение 3 номера(БЕЗ замены х и у) Всё раскладывать по формулам

Автор: Гость