Найди делимое, если делитель равен 13, неполное частное 8 и остаток 2
Математика
Найди делимое, если делитель равен 13, неполное частное 8 и остаток 2
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1)8*13=104 2)104+2=106 Ответ:106
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