Как ты думаешь, какой нос хорошо бы иметь жителям северных стран и
Биология
Как ты думаешь, какой нос хорошо бы иметь жителям северных стран и
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жителям северных стран лучше иметь Длинный нос с маленькими ноздрями, для того чтобы воздух успел согреться
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