Как ты думаешь, какой нос хорошо бы иметь жителям северных стран и

Биология
Как ты думаешь, какой нос хорошо бы иметь жителям северных стран и
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жителям северных стран лучше иметь Длинный нос с маленькими ноздрями, для того чтобы воздух успел согреться
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Продовжіть текст: Одного ранку хлопчик, який відпочивав в селі у бабусі, вирушив н?? риболовлю............Йому вдалось зловити лише одну рибку......
Ответить
Русский язык
Помогите написать сочинение на тему: страница моего личного дневника........ короткий....... пожааалуйста... завтра сдавать:(:(♡♡♡
Ответить
Математика
Найди делимое, если делитель равен 13, неполное частное 8 и остаток 2
Ответить
Алгебра
Мне только номер 3( так как не видно чисел х и у, то просто упростить для дальнейшег?? решения.) Я много не прошу, лишь правильно расписать реше...
Ответить
Английский язык
Put the verb in the proper tense 1. She ( to come ) yet. 2. They ( to read ) this story last week. 3. We ( to go ) to the theatre this month...
Ответить