Участок квадратной формы засажен картофелем.Сторона квадрата 80м 3/4 этого участка ребята окучили. Сколько квадратных метров участка с картофелем окучили ребята

Математика

Участок квадратной формы засажен картофелем.Сторона квадрата 80м 3/4 этого участка ребята окучили. Сколько квадратных метров участка с картофелем окучили ребята

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