Участок квадратной формы засажен картофелем.Сторона квадрата 80м 3/4 этого участка ребята окучили. Сколько квадратных метров участка с картофелем окучили ребята

Математика
Участок квадратной формы засажен картофелем.Сторона квадрата 80м 3/4 этого участка ребята окучили. Сколько квадратных метров участка с картофелем окучили ребята
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Площадь всего участка: 80*80=1600 м² Площадь участка, который окучили ребята: 1600*3/4=1200 м² Ответ: 1200 м².
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