Длина прямоугольника в 5 раз больше его ширины.чему равна площадь данного прямоуг??льника. , если его ширина на 8 см меньше длинны

Математика
Длина прямоугольника в 5 раз больше его ширины.чему равна площадь данного прямоуг??льника. , если его ширина на 8 см меньше длинны
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