Чем отличается развитие растений и животных после оплодотворения?
Биология
Чем отличается развитие растений и животных после оплодотворения?
Ответ(ы) на вопрос:
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Размножение растений. Каждое растение, достигнув определенных размеров и пройдя ряд стадий развития, воспроизводит себе подобные организмы того же вида.Размножение — увеличение числа себе подобных особей. Это необходимое свойство жизни, присущее всем организмам и обеспечивающее продление существования вида. К размножению приступают организмы, достигшие определенного возраста и стадии развития.
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