Найди в тексте предложение с однородными членами,соединёными союзом.Выпиши это п??едложение,графически покажи,какими членами предложения они являются. Иду в лес ранним утром. Лёгкий мороз выбелил землю затянул ее хрустящем ль...

Русский язык

Найди в тексте предложение с однородными членами,соединёными союзом.Выпиши это п??едложение,графически покажи,какими членами предложения они являются. Иду в лес ранним утром. Лёгкий мороз выбелил землю затянул ее хрустящем льдом. А лес такой нарядный!Осины и клёны в красных одеждах.Среди них густая зелень молодых ёлок.Шумят под ногами опавшие листья, пахнет грибами,лесной свежестью? Легко дышится осенним утром в лесу! Вот пискнет в кустах птичка. Вдруг громкий заливистый лай вспугнёт осеннюю тешину. Эхо разнесётего по далёким лесным отрогам. Это собаки нашли зайца.

Автор: Гость