Если в данном числе перенести запятую через одну цифру вправо и сложить с данным числом, то получится 40,92 . Найдите данное число. Я была бы рада, если бы вы показали и решение тоже) Спасибо

Математика

Если в данном числе перенести запятую через одну цифру вправо и сложить с данным числом, то получится 40,92 . Найдите данное число. Я была бы рада, если бы вы показали и решение тоже) Спасибо

Автор: Гость