Если в данном числе перенести запятую через одну цифру вправо и сложить с данным числом, то получится 40,92 . Найдите данное число. Я была бы рада, если бы вы показали и решение тоже) Спасибо
Математика
Если в данном числе перенести запятую через одну цифру вправо и сложить с данным числом, то получится 40,92 . Найдите данное число. Я была бы рада, если бы вы показали и решение тоже) Спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перенести запятую на один знак вправо = увеличить число в 10 раз. х- заданное число 10х+х=40,92 11х=40,92 х=3.72 3.72+37.2=40,92
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